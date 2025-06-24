  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:33
57
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Задержан убивший товарища в квартире в Московском районе

0 0

Преступник сдавил петлей шею знакомого, после чего нанес удар ножом.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве своего знакомого. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Как утверждает следствие, ночью 23 июня злоумышленник в ходе распития алкоголя с товарищем в квартире дома по Кубинской улице сдавил петлей его шею, после чего нанес удар ножом. Пострадавший скончался на месте, а виновный скрылся. О совершенном мужчина рассказал другу, он и обратился в полицию. 

Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину обвинили в убийстве незнакомца в Ломоносове. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: кубинская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии