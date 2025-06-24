Задержан убивший товарища в квартире в Московском районе

Преступник сдавил петлей шею знакомого, после чего нанес удар ножом.

Мужчине предъявили обвинение в убийстве своего знакомого. В отношении преступника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Как утверждает следствие, ночью 23 июня злоумышленник в ходе распития алкоголя с товарищем в квартире дома по Кубинской улице сдавил петлей его шею, после чего нанес удар ножом. Пострадавший скончался на месте, а виновный скрылся. О совершенном мужчина рассказал другу, он и обратился в полицию.

Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину обвинили в убийстве незнакомца в Ломоносове.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу