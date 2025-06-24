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В квартире на Кубинской нашли тело мужчины

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В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Следователи работали на месте предположительного убийства в Московском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

К полицейским накануне обратился мужчина с информацией о том, что его знакомый напал с ножом на человека. В квартире на Кубинской улице обнаружили тело с ранением шеи. 

Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причины смерти погибшего. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: в Рощинке в Ленобласти обнаружили тело рыбака. 

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: кубинская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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