В квартире на Кубинской нашли тело мужчины

В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Следователи работали на месте предположительного убийства в Московском районе. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

К полицейским накануне обратился мужчина с информацией о том, что его знакомый напал с ножом на человека. В квартире на Кубинской улице обнаружили тело с ранением шеи.

Проводится работа по фиксации следов, обнаружению и изъятию доказательств на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская, направленная на установление причины смерти погибшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в Рощинке в Ленобласти обнаружили тело рыбака.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу