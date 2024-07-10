В Рощинке в Ленобласти обнаружили тело рыбака

Погибший упал в воду и не смог выбраться на берег.

Следователи Выборгского района Ленобласти устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины в результате утопления в воде. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.

Из реки Рощинки 23 июня в 250 метрах от домов по 2-й Советской улице в Рощино достали тело местного жителя, который уехал на рыбалку. Погибший упал в воду и не смог выбраться на берег.

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

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Фото: Piter.TV