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В Рощинке в Ленобласти обнаружили тело рыбака
Сегодня, 15:49
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В Рощинке в Ленобласти обнаружили тело рыбака

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Погибший упал в воду и не смог выбраться на берег.

Следователи Выборгского района Ленобласти устанавливают обстоятельства смерти 39-летнего мужчины в результате утопления в воде. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону. 

Из реки Рощинки 23 июня в 250 метрах от домов по 2-й Советской улице в Рощино достали тело местного жителя, который уехал на рыбалку. Погибший упал в воду и не смог выбраться на берег. 

Проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: из реки Пряжки в Петербурге достали нетрезвого петербуржца. В больницу мужчина попал с переохлаждением.

Фото: Piter.TV 

Теги: рощинка, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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