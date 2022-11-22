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В ГСУ СК РФ по Петербургу устанавливают обстоятельства утопления мужчины в Неве
Сегодня, 20:27
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В ГСУ СК РФ по Петербургу устанавливают обстоятельства утопления мужчины в Неве

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Местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в воду, чтобы искупаться.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства утопления мужчины в реке Неве. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу. 

Предварительно, днем 6 июня 47-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в воду, чтобы искупаться, однако выплыть не смог и скончался. Начата процессуальная проверка. 

Следователем проведен осмотр места происшествия. Ведется работа с гражданами, ставшими очевидцами случившегося. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Ранее мы сообщили о том, что обстоятельства гибели женщины на "Чернышевской" устанавливают следователи. Пожилую пассажирку, оказавшуюся на путях, сбил поезд. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: нева, утопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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