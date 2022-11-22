В ГСУ СК РФ по Петербургу устанавливают обстоятельства утопления мужчины в Неве

Местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в воду, чтобы искупаться.

Следователи Петербурга устанавливают обстоятельства утопления мужчины в реке Неве. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Предварительно, днем 6 июня 47-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения совершил прыжок в воду, чтобы искупаться, однако выплыть не смог и скончался. Начата процессуальная проверка.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Ведется работа с гражданами, ставшими очевидцами случившегося. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы сообщили о том, что обстоятельства гибели женщины на "Чернышевской" устанавливают следователи. Пожилую пассажирку, оказавшуюся на путях, сбил поезд.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу