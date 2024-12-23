Обстоятельства гибели женщины на "Чернышевской" устанавливают следователи

Днем 6 июня пожилую пассажирку, оказавшуюся на путях, сбил поезд.

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины на станции метро "Чернышевская". Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Предварительно, днем 6 июня пожилую пассажирку, оказавшуюся на путях, сбил поезд, в результате чего она скончалась. По данному факту организована процессуальная проверка, на месте работает следователь.

Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу