Мужчину обвинили в убийстве незнакомца в Ломоносове

Тело погибшего обнаружили прохожие в канаве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении мужчины из Ломоносова. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Вечером 18 июня злоумышленник, находясь возле Морской улицы, на почве внезапно возникшего неприязненного отношения к незнакомцу нанес ему три удара ножом в область шеи. От полученных повреждений пострадавший скончался, фигурант же скрылся. Тело погибшего обнаружили прохожие в канаве.

Преступника выявили по камерам видеонаблюдения и задержали. Обвинение предъявлено. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница поселка имени Свердлова убила своего мужа. Труп нашли в квартире на Кольцевой улице.

Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу