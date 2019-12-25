Жительница поселка имени Свердлова убила своего мужа

Тело мужчины нашли в квартире на Кольцевой улице.

Во Всеволожском районе 51-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего супруга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне в доме на Кольцевой улице в поселке имени Свердлова обнаружили тело 54-летнего мужчины с множественными повреждениями. Предварительно, жена в ходе конфликта причинила ему повреждения, от которых и наступила смерть.

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти