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Жительница поселка имени Свердлова убила своего мужа
Сегодня, 15:59
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Жительница поселка имени Свердлова убила своего мужа

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Тело мужчины нашли в квартире на Кольцевой улице.

Во Всеволожском районе 51-летнюю женщину обвиняют в убийстве своего супруга. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Накануне в доме на Кольцевой улице в поселке имени Свердлова обнаружили тело 54-летнего мужчины с множественными повреждениями. Предварительно, жена в ходе конфликта причинила ему повреждения, от которых и наступила смерть. 

Следствием перед судом возбуждено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяная женщина ударила ножом возлюбленного во Фрунзенском районе. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: поселок имени свердлова, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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