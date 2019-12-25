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Детский сад на Рыбацком проспекте обстреляли неизвестные
Сегодня, 8:14
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Детский сад на Рыбацком проспекте обстреляли неизвестные

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Предварительно, преступление совершили между 5 и 7 июля.

На Рыбацком проспекте в Петербурге обстреляли детский сад. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию 9 июля поступила информация о том, что на окне в здании дошкольного учреждения обнаружили повреждение в виде сколов. Предварительно, преступление совершили между 5 и 7 июля. 

Просматриваются записи с камер наблюдения, изъяты три металлических шарика. 

Ранее мы сообщили о том, что в торговом центре на проспекте Науки также обстреляли окна. Был установлен факт повреждения остекления со стороны улицы, предварительно, в результате применения пневматического оружия. 

Фото: Piter.TV 

Теги: рыбацкий проспект, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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