Детский сад на Рыбацком проспекте обстреляли неизвестные

Предварительно, преступление совершили между 5 и 7 июля.

На Рыбацком проспекте в Петербурге обстреляли детский сад. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 9 июля поступила информация о том, что на окне в здании дошкольного учреждения обнаружили повреждение в виде сколов. Предварительно, преступление совершили между 5 и 7 июля.

Просматриваются записи с камер наблюдения, изъяты три металлических шарика.

Ранее мы сообщили о том, что в торговом центре на проспекте Науки также обстреляли окна. Был установлен факт повреждения остекления со стороны улицы, предварительно, в результате применения пневматического оружия.

Фото: Piter.TV