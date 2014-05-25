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После нападения на школьника с ножницами в Ленобласти возбудили уголовное дело
Сегодня, 15:59
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После нападения на школьника с ножницами в Ленобласти возбудили уголовное дело

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Пострадавшего госпитализировали.

Нападение на подростка с ножницами в школе в Ленобласти обернулось уголовным делом, пишет 78.ru 9 декабря. 

Напомним, в Сосновом Бору в учреждении в Липовском проезде 14-летний мальчик получил ранение в плечо, когда заступился за младшего школьника во время перемены. Ребенок ударил подростка канцелярскими ножницами в грудь. Пострадавшего госпитализировали. 

Следственный отдел по городу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция расследует нападение на ребенка на улице Чудновского. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сосновый бор, халатность
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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