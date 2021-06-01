Полиция расследует нападение на ребенка на улице Чудновского

Неизвестный пытался задушить 10-летнего мальчика.

Сотрудники МВД Санкт-Петербурга выясняют обстоятельства происшествия, которое имело место 5 декабря на улице Чудновского, – следует из информации пресс-службы петербургской полиции.

Информация об инциденте поступила в полицию в 19:27. Напомним, что, по словам пострадавшего мальчика, неизвестный мужчина напал на него между домами 6к2 и 8к1 в районе 13:13. Нападавший попытался задушить несовершеннолетнего, в результате чего позже у последнего был диагностирован ушиб мягких тканей в области шеи.

В настоящий момент мальчик отпущен из травмпункта в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося производится проверка. Личность злоумышленника устанавливается.

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Фото: Piter.TV