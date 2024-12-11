В Волхове возбуждено уголовное дело после нападения на школьника в лесопарке

Полиция Волховского района возбудила уголовное дело по факту нападения на 16-летнего школьника в лесопарке города Волхов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
30 января в полицию обратилась 45-летняя жительница города и сообщила, что в лесопарке у её сына, учащегося 10-го класса, неизвестный отобрал мобильный телефон. После этого злоумышленник через мобильный банк перевёл 20 000 рублей на неизвестный счёт.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ведётся следствие.
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Фото: pxhere
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