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Полиция задержала петербуржца, который напал на 10-летнего мальчика в Колпино
Сегодня, 8:15
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Полиция задержала петербуржца, который напал на 10-летнего мальчика в Колпино

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Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Полицейские задержали мужчину, который напал в Колпино на 10-летнего мальчика. 

Напомним, ночью 16 ноября правоохранителям поступила информация из петербургской больницы о том, что ребенку понадобилась медицинская помощь. У пострадавшего зафиксировали ушибы и перелом носа. Его избили на детской площадке около дома 70 по Павловской улице. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", по подозрению в совершении этого преступления был задержан 41-летний местный житель. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта нанес школьнику удар ногой в область живота и лицо. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. 

Ранее злоумышленника дважды привлекали к уголовной ответственности за побои. Однако дела прекращали за истечение срока давности. 

Ранее на Piter.TV: на станции метро "Кировский завод" неизвестный напал на 16-летнюю. 

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, нападение на ребенка, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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