Полиция задержала петербуржца, который напал на 10-летнего мальчика в Колпино

Полицейские задержали мужчину, который напал в Колпино на 10-летнего мальчика.
Напомним, ночью 16 ноября правоохранителям поступила информация из петербургской больницы о том, что ребенку понадобилась медицинская помощь. У пострадавшего зафиксировали ушибы и перелом носа. Его избили на детской площадке около дома 70 по Павловской улице.
По данным АН "Оперативное прикрытие", по подозрению в совершении этого преступления был задержан 41-летний местный житель. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта нанес школьнику удар ногой в область живота и лицо. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.
Ранее злоумышленника дважды привлекали к уголовной ответственности за побои. Однако дела прекращали за истечение срока давности.
Ранее на Piter.TV: на станции метро "Кировский завод" неизвестный напал на 16-летнюю.
Фото: Piter.TV
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