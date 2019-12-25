Полиция задержала петербуржца, который напал на 10-летнего мальчика в Колпино

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Полицейские задержали мужчину, который напал в Колпино на 10-летнего мальчика.

Напомним, ночью 16 ноября правоохранителям поступила информация из петербургской больницы о том, что ребенку понадобилась медицинская помощь. У пострадавшего зафиксировали ушибы и перелом носа. Его избили на детской площадке около дома 70 по Павловской улице.

По данным АН "Оперативное прикрытие", по подозрению в совершении этого преступления был задержан 41-летний местный житель. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате конфликта нанес школьнику удар ногой в область живота и лицо. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Ранее злоумышленника дважды привлекали к уголовной ответственности за побои. Однако дела прекращали за истечение срока давности.

Ранее на Piter.TV: на станции метро "Кировский завод" неизвестный напал на 16-летнюю.

Фото: Piter.TV