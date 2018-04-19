На станции метро "Кировский завод" неизвестный напал на 16-летнюю

Он ударил девочку по голове и скрылся.

Вечером 12 ноября на платформе станции метро "Кировский завод" было совершено нападение на 16-летнюю девочку. Неизвестный мужчина ударил ее по голове и скрылся с места инцидента, – следует из сообщения пресс-службы петербургской полиции.

Сообщение о случившемся поступило в полицейское отделение на метрополитене в 18:45 от 38-летней матери пострадавшей. По результатам происшествия медицинская помощь девочке не потребовалась. В полиции приняты меры по поиску напавшего мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что на станции "Марксистская" московского метро был задержан 29-летний мужчина, отправивший пассажира в кому.

Фото: Piter.TV