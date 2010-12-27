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В Ленобласти задержали 54-летнего педофила, напавшего на школьницу
Сегодня, 14:21
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Alena_Zinovieva
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В Ленобласти задержали 54-летнего педофила, напавшего на школьницу

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Ранее судимый мужчина напал на девочку и надругался над ней.

В городе Луга Ленобласти задержали набросившегося на 9-классницу педофила. Ранее судимый 54-летний мужчина напал на школьницу осенью прошлого года и надругался над ней. Об этом сообщает "Политэсксперт", ссылаясь на правоохранителей.

Следствием было установлено, что педофил напал на 15-летнюю ученицу девятого класса 21 ноября 2017 года около 08:30 утра. Девушка вышла из частного дома на улице Гагарина и направлялась на занятия в школу.

По словам потерпевшей, неизвестный толкнул ее и, используя силу, раздел. После этого он начал фотографировать несовершеннолетнюю. Школьница смогла оказать насильнику сопротивление. С места преступления он скрылся.

В ходе поисков был задержан ранее судимый житель Ленобласти. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Педофилу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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