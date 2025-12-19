Петербуржца арестовали по делу о преступлениях против школьницы

Калининский суд арестовал жителя Петербурга по делу о растлении 12-летней девочки.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений сексуального характера против несовершеннолетней. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов города.

Следствие установило, что в период с июня 2022 года по февраль 2023 года подозреваемый, зная о не достижении потерпевшей 14-летнего возраста, вступил с ней в половую связь и совершил иные развратные действия. Уголовное дело возбуждено по статьям 134 ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") и 135 ("Развратные действия") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый был задержан 29 января. В ходе судебного заседания, состоявшегося 30 января, он не признал вину и ходатайствовал об избрании более мягкой меры пресечения. Суд отклонил его ходатайство, удовлетворив просьбу следствия. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 28 марта текущего года. На этот срок обвиняемый помещён в следственный изолятор.

Фото: Piter.TV