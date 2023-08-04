Суд арестовал кубинца по обвинению в убийстве соотечественника в Шушарах

Ночной конфликт между уроженцами острова Свободы закончился трагедией. Подозреваемый останется под стражей до конца весны.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения гражданину Республики Куба, которого следствие считает причастным к гибели соотечественника.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в ночь на 21 марта на Старорусском проспекте в поселке Шушары. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый нанес оппоненту удар ножом в область грудной клетки. Клинок повредил сердце потерпевшего, тот скончался на месте от полученного ранения.

Предполагаемого злоумышленника задержали в тот же день. В Объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что сам фигурант не возражал против заключения под стражу.

Под арестом обвиняемый пробудет как минимум до 20 мая.

