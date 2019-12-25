Мужчину оштрафовали на 5 тыс. рублей за оскорбление жены в Петербурге

Нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы. В декабре прошлого года в ходе эмоционального конфликта супруг женщины допустил в ее адрес выражения, которые унизили честь и достоинство, рассказали 11 марта в надзорном ведомстве.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление), его оштрафовали на 5 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: петербургский депутат Алексей Зинчук предложил ввести наказание за оскорбление учителей и врачей. По его словам, сегодняшние реалии демонстрируют высокий уровень агрессии и проявления грубости по отношению к представителям педагогических и медицинских профессий, особенно в публичном пространстве и соцсетях. Законопроект, внесенный на рассмотрение, предполагает наложение штрафа в размере от 5 до 15 тыс. рублей или административного ареста сроком до 15 суток.

