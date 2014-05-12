Петербургский депутат предложил ввести наказание за оскорбление учителей и врачей

Как указано в пояснении к проекту, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, чтобы специально выделить категории особо защищённых профессионалов.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Зинчук выступил с инициативой усилить ответственность за оскорбительные высказывания в адрес педагогов и медицинских работников. Законопроект, внесённый на рассмотрение, предполагает наложение штрафа в размере от пяти до 15 тыс. рублей или административного ареста сроком до 15 суток.

По мнению автора документа, сегодняшние реалии демонстрируют высокий уровень агрессии и проявления грубости по отношению к представителям педагогических и медицинских профессий, особенно в публичном пространстве и соцсетях. Поэтому, как указано в пояснении к проекту, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, чтобы специально выделить категории особо защищённых профессионалов.

Действующий закон предусматривает штрафы за любые формы оскорблений в размере от 3000 до 5000 рублей, без учёта особенностей профессии потерпевших. Новый документ предлагает дифференцированную меру воздействия именно для ситуаций, связанных с профессиями педагога и врача.

Необходимо учитывать, что публичные оскорбления способны негативно повлиять на эмоциональное состояние и даже здоровье сотрудников сферы здравоохранения и образования. Таким образом, принятие поправок должно способствовать созданию безопасной профессиональной среды и защите прав преподавателей и медиков, подчеркнул автор проекта.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат Рябоконь потребовал разобраться с неправомерной высадкой ребенка из автобуса.

Фото: Piter.TV