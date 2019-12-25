Петербургский депутат Рябоконь потребовал разобраться с неправомерной высадкой ребенка из автобуса

Подобное поведение противоречит федеральным нормам, прямо запрещающим принудительную высадку детей младше 16 лет, путешествующих без взрослых, из любых видов муниципального транспорта.

Депутат ЗакСа Петербурга Андрей Рябоконь направил обращение в Городской комитет по транспорту после обращения родительницы, чей ребенок стал жертвой необоснованной высадки из транспортного средства. Женщина рассказала, что её несовершеннолетний ребёнок, забывший вовремя обновить электронный билет, был высажен кондуктором из автобуса на остановке улицы Типанова в феврале, когда столбик термометра опускался до минус двенадцати градусов Цельсия. Помимо её сына, аналогичным образом поступили ещё с тремя подростками.

Парламентарий указал, что подобное поведение противоречит федеральным нормам, прямо запрещающим принудительную высадку детей младше 16 лет, путешествующих без взрослых, из любых видов муниципального транспорта. Нарушение указанного предписания грозит административными взысканиями.

Рябоконь обратил внимание на повторяемость таких эпизодов и предложил руководству Комитета довести соответствующую информацию до всех должностных лиц, занимающихся контролем оплаты проезда, обязывая их соблюдать закон в полной мере. Одновременно парламентарий рекомендовал родителям внимательно следить за сроком действия детских проездных билетов, дабы избегать возникновения спорных моментов.

