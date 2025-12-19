Петербургский депутат призвал бороться с сервисами по круглосуточной доставке алкоголя

Крупник обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть данную ситуацию.

Петербургский депутат Павел Крупник выразил обеспокоенность деятельностью онлайн-сервисов, предлагающих доставку алкогольных напитков круглосуточно прямо домой, утверждая, что эта практика ослабляет усилия государства по контролю и ограничению употребления спиртосодержащих продуктов. Его позиция была озвучена в публикации издания "Парламентская газета".

Крупник обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть данную ситуацию. Депутат указал на распространение рекламных объявлений, которые идут вразрез с действующими нормами российского законодательства, и предложил ввести необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения подобной практики на территории страны, одновременно предложив привлечь виновных лиц к юридической ответственности.

Павел Крупник подчеркнул, что действующие в России правила запрещают открытую рекламу алкогольной продукции, а власти Петербурга ведут активную борьбу с заведениями типа "наливаек". Тем не менее, действия федерального центра и региональных администраций теряют свою эффективность в условиях существования онлайн-платформ, предлагающих круглосуточную доставку алкоголя.

Фото: Pxhere