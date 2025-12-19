Петербургский депутат Рябоконь предложил утвердить службу школьных комиссаров

Вместо усиления контроля и проверок Рябоконь настаивает на смене парадигмы подхода к вопросам безопасности, делая упор на превентивные меры.

Инциденты с нападениями в образовательных учреждениях России наглядно демонстрируют неэффективность действующих подходов к обеспечению школьной безопасности. Очевидно, что нынешняя система охранных мер неспособна защитить школьников от угроз внутреннего происхождения, таких как буллинг и агрессивное поведение учащихся. Такое мнение выразил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь, выразив обеспокоенность сложившейся ситуацией в своем Telegram-канале.

Он указал, что школа зачастую оказывается бессильной предотвратить назревающие внутренние конфликты, особенно если речь идёт о подростках, находящихся в стрессовой обстановке травли или проявляющих отклоняющееся поведение.

Вместо усиления контроля и проверок Рябоконь настаивает на смене парадигмы подхода к вопросам безопасности, делая упор на превентивные меры. Он рекомендует уделять особое внимание ранней диагностике тревожных признаков среди подростков и созданию эффективного сотрудничества педагогов, психологов и иных учреждений, вовлеченных в работу с учащимися.

Конкретно депутат выдвигает предложение создать новую организацию — службу школьных комиссаров, подчинённую региональным органам образования. Комиссары должны будут детально анализировать обстановку в каждом образовательном учреждении, формировать стратегии предотвращения конфликтов и незамедлительно реагировать на проявления агрессивного поведения или проявлений травли.

Предполагается, что один школьный комиссар будет курировать не более пяти учебных заведений одновременно, что обеспечит тщательное погружение в специфические особенности каждой школы и предотвратит поверхностное выполнение обязанностей.

