На станции метро "Марксистская" задержан 29-летний мужчина, отправивший пассажира в кому

Позже пострадавший скончался в больнице.

В переходе со станции столичного метрополитена "Марксистская" на станцию "Таганская" между двумя мужчинами пассажирами произошел бытовой конфликт. Соответствующее заявление сделали через социальные сети представители пресс-службы регионального управления прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что в результате инцидента агрессивно настроенный мужчина атаковал оппонента. Он совершил удар по лицу, от чего второй пассажир упал. В результате 41-летнего пострадавшего пришлось в тяжелом состоянии госпитализировать в медицинское учреждение. Спустя несколько дней же\ртва скончалась.

29-летний злоумышленник был задержан на месте преступления. Уголовное дело изъято из органов полиции и передано в органы СК. пресс-служба Прокуратуры по городу

Расследование остается на контроле в прокуратуре.

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Фото и видео: Прокуратура Москвы