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Автомобиль сбил 14-летнего подростка на проспекте Маршала Жукова
Сегодня, 12:10
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Автомобиль сбил 14-летнего подростка на проспекте Маршала Жукова

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Мальчик был госпитализирован в больницу.

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 31 января в 17:23 возле дома 55 по проспекту Маршала Жукова.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Škoda Rapid, наехала на мальчика, ученика 7-го класса, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге автомобиль снес забор у спортивной школы из-за неправильной парковки.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, дтп в петербурге, полиция петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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