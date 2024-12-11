Автомобиль сбил 14-летнего подростка на проспекте Маршала Жукова

Мальчик был госпитализирован в больницу.

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 14-летний подросток. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел 31 января в 17:23 возле дома 55 по проспекту Маршала Жукова.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Škoda Rapid, наехала на мальчика, ученика 7-го класса, который перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении водителя автомобиля вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении. По факту аварии проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге автомобиль снес забор у спортивной школы из-за неправильной парковки.

Фото: Piter.TV