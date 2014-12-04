  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:16
86
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Оренбурге мужчина решил за 1,5 млн рублей продать сына

0 0

Полиция не дала мужчине совершить преступление в отношении несовершеннолетнего ребенка.

Российские правоохранительные органы уголовного розыска предотвратили криминальную сделку на территории Оренбургской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. По предварительным сведения от МВД, местный житель решил за  полутора миллиона рублей продать своего полуторагодовалого сына. Несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребенка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы. 

Проверив поступившую информацию, они при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег.  

пресс-служба МВД РФ

Задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений в отношении жительниц Магнитогорска.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: мвд, оренбургская область, продажа человека, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии