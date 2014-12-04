В Оренбурге мужчина решил за 1,5 млн рублей продать сына

Российские правоохранительные органы уголовного розыска предотвратили криминальную сделку на территории Оренбургской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы полиции по региону. По предварительным сведения от МВД, местный житель решил за полутора миллиона рублей продать своего полуторагодовалого сына. Несколько дней назад злоумышленник вступил в переговоры с желающими приобрести ребенка, который проживал вместе с ним. Мать мальчика в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы.
Проверив поступившую информацию, они при поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемого во время получения денег.
пресс-служба МВД РФ
Задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений в отношении жительниц Магнитогорска.
Фото и видео: МВД Медиа
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