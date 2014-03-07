Задержан подозреваемый в серии тяжких преступлений в отношении жительниц Магнитогорска

Региональная полиция раскрыла серию преступлений с насильственными действиями сексуального характера в отношении женщин.

Российские правоохранительные органы на территории Челябинской области задержали 51-летнего мужчины из города Магнитогорска. По предварительной информации от полиции, в период с 2016 по 2018 года злоумышленник незаконно проникал в квартиры местных жительниц, совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера,а затем похищал денкжные средства и драгоценности жертв. Соответствующее заявление в социальнвх сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она уточнила, что на местах преступлений оперативниками были собраны биологические следы. По факту криминальных эпизодов возбуждены уголовные дела по статьям 131, 132 и 162 УК РФ.

Установить личность подозреваемого в нескольких тяжких преступлениях (в том числе против половой неприкосновенности граждан) помогли результаты генотипической экспертизы. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что генетический профиль фигуранта расследования совпадает с генетическим профилем обвиняемого по другому расследованию. Речь идет о том, что они являются родственниками. Этот факт позволил полицейским установить личность злоумышленника. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Фото и видео: МВД Медиа