Пассажир устроил дебош на борту самолета "Сочи — Москва"

Полицейские доставили нетрезвого мужчину из аэропорта в отделение.

Сотрудники российских правоохранительных органов привлекли к административной ответственности пассажира, буянившего в самолете. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы полиции на транспорте. По информации от бортпроводника, летевшего рейсом "Сочи-Москва", 37-летний житель столицы стоял в проходе и вел себя агрессивно. Также мужчина нецензурно выражался и запугивал остальных клиентов авиакомпании. Также сотрудники заметили, что у злоумышленника фиксировался тремор в руках. По прибытию в аэропорт "Шереметьево" пассажир не смог успокоиться и не реагировал на замечания.

В результате полицейские усмирили дебошира на борту судна и доставили его в участок. Нарушителю был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Ввиду явного алкогольного опьянения, его также направили на медицинское освидетельствование для дальнейшего принятия решения в соответствии с законом.

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Фото и видео: МВД Медиа