Липецкая полиция предотвратила сбыт наркокурьером из Твери 3,5 кг "синтетики"

Злоумышленник хранил запрещенку под сиденьем автомобиля, взятого в аренду.

Российские правоохранительные органы на территории Липецкой области предотвратили сбыт 29-летним курьером из Твери 3,5 кг "синтетики" на территории Центрального Федерального округа страны. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Оперативники заметили, что подозреваемый был пойман около автомобильной дороги в районе села Сенцово. При осмотре арендованного мужчиной автомобиля под сиденьем и в багажнике транспортного средства полицейскими обнаружены и изъяты 18 свёртков с запрещенным веществом. Общая масса груза составила 885 граммов.

Кроме этого обнаружено 12 сделанных подозреваемым тайников, в которых обнаружено более 2 кг "синтетики". Нашли ещё 370 граммов наркотиков в оставленных фигурантом схронах в Воронеже и подмосковной Коломне. пресс-служба МВД РФ

В общей сложности сотрудники МВД изъяли почти 3,5 килограммов наркотиков. В отношении наркокурьера возбуждено 15 уголовных дел по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ. Мужчина отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа