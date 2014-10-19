Сотрудники ППС района Хамовники предотвратили мошенничество в отношении 81-летней москвички

Полиция смогла во время патрулирования предотвратить обман пожилой женщины курьером мошенников.

Сотрудники ППС района Хамовники на территории российской столицы предотвратили мошенничество в отношении 81-летней москвички. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Известно, что оперативники находились на маршруте патрулирования, когда увидели, что около подъезда одного из жилых домов на Смоленском бульваре неизвестный мужчина забирает у пожилой гражданки чёрный пакет. Затем подозреваемый быстро начал уходить.

Стражи правопорядка заподозрили неладное и догнали его. Правоохранители изъяли у задержанного пакет, в котором находились наличные в размере более 1,7 млн рублей. пресс-служба МВД РФ

Установлено, что 42-летний уроженец Новосибирской области забрал у пенсионерки денежные средства для того, чтобы перечислить их неустановленным кураторам. За выполненную работу те обещали исполнителю заказа материальное вознаграждение. Потерпевшая уточнила, что ответила ранее на телефонный звонок от неизвестных граждан, которые убедили её собрать все сбережения и передать их отправленному на её адрес посыльному для размещения накоплений на "безопасном счёте". По факту криминального эпизода ведется расследование по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ. Сейчас злоумышленник-курьер отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа