Полиция Подмосковья задержала двух подозреваемых в разбойном нападении на офис банка в Балашихе

Злоумышленники не смогли скрыться от полиции после разбоя.

Российские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на офис банка в Балашихе. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Уточняется, что банда преступников состояла из 40-летнего жителя из местного города Лосино-Петровский и 29-летнего гражданина Молдавии. В полиции установили, что иностранец зашёл в офис кредитной организации, расположенном на проспекте Ленина. Там он угрожал одному из специалистов пневматическим пистолетом, после чего потребовал денежные средства.

Когда потерпевшая сообщила налётчику, что наличности нет, тот выбежал на улицу и уехал на машине, за рулём которой находился его сообщник – россиянин. пресс-служба МВД РФ по Московской области

Криминальные подельники были задержаны, используемый ими при совершении разбоя автомобиль также найден. В ходе досмотра транспортного средства оперативники обнаружили и изъяли пневматический пистолет. Сейчас машина помещена на спецстоянку. В отношении злоумышленников ведется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Подозреваемые отправлены под стражу.

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Фото и видео: МВД медиа