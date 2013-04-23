Полиция отыскала похищенный арсенал в Омской области

Двое знакомых в ХМАО украли хранилище с легальным оружием.

Российские правоохранительные органы из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Югры раскрыли кражу оружия c патронами, а также разыскали похищенный арсенал на территории Омской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы полиции по региону. Уточняется, что 36-летний местный житель из Нефтеюганска незаконно забрал из гаража оружейный сейф брата, после чего перевёз его в собственный бокс. В хранилище на легальных основаниях находился двуствольный пистолет ограниченного поражения, гладкоствольное охотничье ружьё и карабин "Сайга-МК" с 20 патронами. Спустя некоторое время злоумышленник вскрыл похищенный сейф и передал всё его содержимое 40-летнему знакомому вахтовику.

Тот в свою очередь на машине отвёз оружие и боеприпасы в родной город, где сложил в своей квартире. Задержав обоих подозреваемых в ходе служебной командировки, полицейские нашли и изъяли для дальнейшего возврата владельцу украденное. пресс-служба МВД РФ

В отношении фигурантов ведется расследование по части 1 статьи 226, части 2 статьи 222, а также части 1 статьи 222 УК РФ. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: Минобороны России