Избитый во время застолья петербуржец от обиды напал на двух незнакомых женщин

Вскоре 24-летний молодой человек был обнаружен в палате больницы, где лечился от полученных побоев.

Полиция задержала пьяного дебошира, нападавшего на прохожих в Красногвардейском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 2 декабря поступили два схожих сообщения о нападении на улице. Сорокалетняя женщина сообщила, что около 14:30 у дома 26 по Пахомовской улице на неё напал неизвестный мужчина, беспричинно ударил её и скрылся. Чуть позже в полицию поступило аналогичное сообщение от 16-летней девушки. Она сообщила, что подверглась нападению незнакомца около 15:30 у дома 8 по Муринской дороге.

В ходе расследования сыщики установили, что нападениям предшествовал другой инцидент. У дома 64 по Муринской дороге около 3 часов ночи предполагаемый подозреваемый познакомился с супружеской парой и продолжил знакомство с употреблением алкоголя у них дома. В процессе общения между ними возник внезапный конфликт, в ходе которого хозяева избили гостя и выставили его за дверь. После этого избитый выместил свою обиду на случайных прохожих.

Вскоре 24-летний молодой человек был обнаружен в палате больницы, где лечился от полученных побоев.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по факту избиения обидчика прохожих женщин.

Видео: МВД