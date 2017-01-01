Ученик из Соснового Бора получил ранение от хулигана канцелярскими ножницами

Подросток пытался защитить младшеклассника.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования 15-летнего подростка в одной из школ Ленинградской области.

Как сообщают СМИ, в одной из школ Соснового Бора 15-летний подросток получил ножевое ранение в плечо, заступившись за младшего школьника во время перемены.Хулиган ударил его канцелярскими ножницами в грудь. Порез оказался неглубоким, врачи наложили бинты и отпустили защитника домой.

В настоящее время Следственным управлением СК России по Ленинградской области проводится проверка по статье 293 УК РФ ("Халатность").

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Фото: Piter.TV