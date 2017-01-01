"Мисс Россия-2022" подверглась нападению таксиста в Петербурге

Анна Линникова не уточнила подробности инцидента.

"Мисс Россия-2022" Анна Линникова стала жертвой нападения таксиста в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в социальных сетях, отметив агрессивное поведение водителя, который, по её словам, напал на неё и оскорбил. Девушка не уточнила подробности инцидента, включая место и время происшествия.

"С самого начала он был агрессивным, а потом и вовсе напал на меня, обматерил, схватил меня! Хорошо, что не больше. Я не грубила никому, ничего. Я такой теперь скандал учиню! Меня просто трясёт" Анна Линникова

Девушка выразила возмущение действиями таксиста и агрегатора, списавшего с неё оплату за поездку. Она заявила о намерении добиться компенсации морального ущерба.

Ранее Piter.TV сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве 55-летнего жителя села Павлово.

Фото: Telegram-канал "Дневник пофигистки"