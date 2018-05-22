Сын Никаса Сафронова пожаловался на агрессивного таксиста в Петербурге

Водитель элитного такси вышвырнул Сафронова-младшего из машины.

На пианиста Луку Сафронова-Затравкина — сына известного художника Никоса Сафронова, во время визита в Петербург напал водитель элитного такси. По словам пострадавшего, его насильно вытолкнули их машины.

По опубликованной информации самого Сафронова-младшего, все произошло рано утром 20 сентября. Он должен был принять участие в концерте на выставке своего отца в Петропавловской крепости. По непонятной причине водитель автомобиля Maybach отказался от поездки и начал агрессивно себя вести. Одна из вероятных причин конфликта — спор о разрешенной остановке и заезде во двор на Полтавской улице. В результате разборок Сафронов-младший получил травму руки.

"Теперь, оказывается, все под вопросом, потому что у меня болит рука. Я меньше всего думаю о мести, отмщении. Я думаю о своем долге. Я думаю о выставке, о людях, которые придут, которые ждут моего концерта. И для меня это, конечно, катастрофа. Не знаю, как передать словами. Меня все еще трясет после случившегося. Я не знаю, как отвечать на грубость. Тем более не понимаю, как можно в Петербурге применять силу, в культурной столице" артист Лука Сафронов-Затравкин

Ранее Piter.TV сообщал, что петербургский суд огласил приговор водителю, сбившему пешехода в Пулково.

Фото: Piter.TV