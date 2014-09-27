Петербургский суд огласил приговор водителю, сбившему пешехода в Пулково

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia, заехал на территорию аэропорта через проезд, предназначенный для автобусов и такси, а затем начал движение задним числом и сбил пешехода.

Петербургский районный суд вынес решение по делу водителя, который в сентябре прошлого года наехал на пешехода на территории аэропорта Пулково. Суд постановил назначить мужчине три года условного лишения свободы с испытательным сроком три года, согласно информации от пресс-службы судов города.

Установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia, заехал на территорию аэропорта через проезд, предназначенный для автобусов и такси, а затем начал движение задним числом и сбил пешехода. В результате этого инцидента пешеход получил серьезные травмы.

Суд также поручил виновнику выплатить потерпевшему Ж. 68 712 рублей в качестве компенсации за материальный ущерб и 800 000 рублей для возмещения морального вреда.

Ранее мы сообщили о том, что за сбитого лося под Петербургом водитель внедорожника заплатит 80 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV