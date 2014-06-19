Петербургского участкового обвиняют в получении систематических взяток

Полицейский в свою очередь закрывал глаза на нарушения миграционного законодательства и не привлекал взяткодателя и его работников к административной ответственности.

В четверг, 7 июля, стало известно, что старшему участковому уполномоченному в Красногвардейском районе Петербурга предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по городу.

Согласно версии следствия, с 31 марта по 5 мая этого года участковый получал от иностранца взятки на сумму 30 тыс. рублей. Полицейский в свою очередь закрывал глаза на нарушения миграционного законодательства и не привлекал взяткодателя и его работников к административной ответственности.

Сейчас расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv

