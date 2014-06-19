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Петербургского участкового обвиняют в получении систематических взяток
Сегодня, 19:07
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Петербургского участкового обвиняют в получении систематических взяток

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Полицейский в свою очередь закрывал глаза на нарушения миграционного законодательства и не привлекал взяткодателя и его работников к административной ответственности.

В четверг, 7 июля, стало известно, что старшему участковому уполномоченному в Красногвардейском районе Петербурга предъявили обвинение в получении взятки. Об этом сообщили в СУ СК по городу. 

Согласно версии следствия, с 31 марта по 5 мая этого года участковый получал от иностранца взятки на сумму 30 тыс. рублей. Полицейский в свою очередь закрывал глаза на нарушения миграционного законодательства и не привлекал взяткодателя и его работников к административной ответственности.

Сейчас расследование продолжается. 

Ранее мы писали, что подросток из школы-интерната изнасиловал двух девочек на улице Коллонтай.

Фото: Piter.tv
 

Теги: взятки, миграционные нарушения, участковый
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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