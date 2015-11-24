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Подросток из школы-интерната изнасиловал двух девочек на улице Коллонтай
Сегодня, 12:20
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Подросток из школы-интерната изнасиловал двух девочек на улице Коллонтай

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Мальчика опросили и отпустили под подписку о невыезде.

В Невском районе школьника подозревают в изнасиловании маленьких девочек-сестричек. По информации Piter.tv, 14-летний подросток надругался над петербурженками на улице Коллонтай. 

Известно, что мальчик учится в школе-интернате. Ребенка задержали и опросили, после чего отпустили под подписку о невыезде.

О случившемся стражам порядка рассказала мама пострадавших. Материалы дела передали в Следственный комитет, который проводит проверку.

Ранее на Piter.tv: мигрант избил 25-летнюю петербурженку и попытался изнасиловать в кустах.

Фото: Pexels

Теги: дети, дтп улица коллонтай, изнасилование, полиция, следственный комитет, школьник
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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