Мигрант избил 25-летнюю петербурженку и попытался изнасиловать в кустах

Его спугнул молодой человек пострадавшей.

На проспекте Юрия Гагарина на 25-летнюю девушку набросился насильник и затащил её в кусты. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел ночь с 5 на 6 июня. Молодой человек искал свою девушку в течение 20 минут, пока не услышал крик. Злоумышленник не завершил начатое, но сильно избил девушку.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множество ссадин на лице. По словам потерпевшей, это был азиат ростом около 175 сантиметров.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте.

Фото: Piter.tv