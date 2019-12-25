Мигрант избил 25-летнюю петербурженку и попытался изнасиловать в кустах

На проспекте Юрия Гагарина на 25-летнюю девушку набросился насильник и затащил её в кусты. Об этом стало известно Piter.tv.
Инцидент произошел ночь с 5 на 6 июня. Молодой человек искал свою девушку в течение 20 минут, пока не услышал крик. Злоумышленник не завершил начатое, но сильно избил девушку.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множество ссадин на лице. По словам потерпевшей, это был азиат ростом около 175 сантиметров.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На прошлой неделе трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте.
Фото: Piter.tv
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