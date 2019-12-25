Трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте

В Кронштадте возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух 21-летних девушек. Об этом стало известно Piter.tv.
По словам пострадавших, трое мигрантов напали на них на дамбе в Кронштадте. Они были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ссадинами, ушибами, в состоянии после изнасилования.
Полиция оперативно вышла на подозреваемых – это мигранты 20, 27 и 53 лет. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.
Также в Ленобласти неизвестные мужчины за день совратили трех школьниц.
Фото: Piter.tv
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