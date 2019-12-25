Трое мигрантов изнасиловали двух девушек в Кронштадте

Инцидент произошел на дамбе.

В Кронштадте возбудили уголовное дело по факту изнасилования двух 21-летних девушек. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавших, трое мигрантов напали на них на дамбе в Кронштадте. Они были госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами, ссадинами, ушибами, в состоянии после изнасилования.

Полиция оперативно вышла на подозреваемых – это мигранты 20, 27 и 53 лет. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования.

Также в Ленобласти неизвестные мужчины за день совратили трех школьниц.

Фото: Piter.tv