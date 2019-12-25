В Ленобласти мужчины за день совратили трех школьниц

Одного из подозреваемых удалось задержать в Тосно. Злоумышленника из Луги разыскивают.

Три несовершеннолетние девочки 2 июня подверглись развратным действиям в Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

В Тосно около часа дня на берегу реки неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Полицейские оперативно задержали 68-летнего подозреваемого.

Также около трех часов дня на пляже реки Луга еще один мужчина совершил развратные действия в отношении двух 12-летних девочек. На вид преступнику около 60 лет. Его разыскивают правоохранители.

Ранее житель Выборга получил 20 лет за надругательство над малолетней родственницей.

Фото: Piter.tv