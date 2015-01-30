Житель Выборга получил 20 лет за надругательство над малолетней родственницей

Он подвергалась сексуальному насилию в течение 10 лет.

В Ленобласти суд огласил приговор в отношении 32-летнего мужчину за 10 лет сексуальных издевательств над ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, житель Выборга с 2007 по 2017 годы насиловал свою родственницу, которой не было 14 лет. Также обвиняемый снимал девочку для изготовления порно. Об этом долгое время никто ничего не знал, так как девочка боялась кому-то рассказывать.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 19,6 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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