Мигрант подозревается в изнасиловании девочки на Дунайском проспекте

В Петербурге мигранта задержали по подозрению в домогательствах к девочке-подростку. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию 31 мая обратилась мать девочки. Она рассказала, что неизвестный надругался над её 16-летней дочерью в квартире дома по Дунайскому проспекту.
В этот же день был задержан подозреваемый – 26-летний уроженец Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что число жертв 60-летнего педофила-краеведа из Петербурга выросло до пяти.
Фото: Piter.tv
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