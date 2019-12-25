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Мигрант подозревается в изнасиловании девочки на Дунайском проспекте
Сегодня, 9:51
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Мигрант подозревается в изнасиловании девочки на Дунайском проспекте

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В полицию 31 мая обратилась мать девочки.

В Петербурге мигранта задержали по подозрению в домогательствах к девочке-подростку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 31 мая обратилась мать девочки. Она рассказала, что неизвестный надругался над её 16-летней дочерью в квартире дома по Дунайскому проспекту.

В этот же день был задержан подозреваемый – 26-летний уроженец Узбекистана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно, что число жертв 60-летнего педофила-краеведа из Петербурга выросло до пяти.

Фото: Piter.tv

Теги: дунайский проспект, мигрант, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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