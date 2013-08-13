Число жертв 60-летнего педофила-краеведа из Петербурга выросло до пяти

Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Он продолжит находиться под стражей.

Петербуржца, ранее задержанного за педофилию, подозревают в развращении уже пятерых детей. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в апреле 60-летнего краеведа задержали по подозрению в педофилии. Летом 2021 года в бане в деревне Даймище он надругался над мальчиком, которому не было 12 лет. Позднее стало известно о ещё двух жертвах подозреваемого. Теперь количество жертв выросло до пяти.

Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Он продолжит находиться под стражей.

На выходных в петербургском хостеле изнасиловали выпившую женщину.

Фото: Piter.tv