  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число жертв 60-летнего педофила-краеведа из Петербурга выросло до пяти
Сегодня, 11:19
138
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Число жертв 60-летнего педофила-краеведа из Петербурга выросло до пяти

0 0

Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Он продолжит находиться под стражей.

Петербуржца, ранее задержанного за педофилию, подозревают в развращении уже пятерых детей. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в апреле 60-летнего краеведа задержали по подозрению в педофилии.  Летом 2021 года в бане в деревне Даймище он надругался над мальчиком, которому не было 12 лет. Позднее стало известно о ещё двух жертвах  подозреваемого. Теперь количество жертв выросло до пяти.

Мужчину обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Он продолжит находиться под стражей.

На выходных в петербургском хостеле изнасиловали выпившую женщину.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, педофил
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии