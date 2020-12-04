В петербургском хостеле изнасиловали выпившую женщину

Извращенец имеет несколько судимостей.

Жительница Ростовской области рассказала сотрудникам полиции, что в петербургском хостеле до нее домогался пьяный мужчина. По информации Piter.tv, женщина пришла к незнакомцам в комнату, чтобы вместе культурно провести вечер.

Компания распивала алкогольные напитки, после чего к гостье стал приставать 53-летний уроженец Мордовии. 32-летняя пострадавшая написала на обидчика заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый имеет несколько судимостей. Сейчас стражи порядка выясняют, что произошло ночью 28 мая. Обстоятельства случившегося уточняются.

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