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В петербургском хостеле изнасиловали выпившую женщину
Сегодня, 12:19
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В петербургском хостеле изнасиловали выпившую женщину

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Извращенец имеет несколько судимостей.

Жительница Ростовской области рассказала сотрудникам полиции, что в петербургском хостеле до нее домогался пьяный мужчина. По информации Piter.tv, женщина пришла к незнакомцам в комнату, чтобы вместе культурно провести вечер. 

Компания распивала алкогольные напитки, после чего к гостье стал приставать 53-летний уроженец Мордовии. 32-летняя пострадавшая написала на обидчика заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подозреваемый имеет несколько судимостей. Сейчас стражи порядка выясняют, что произошло ночью 28 мая. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на  Piter.tv: мигрант напал с ножом на 17-летнего ухажера бывшей жены.

Фото: Pexels

 

Теги: изнасиловали, надругались над девушкой, полиция, пьяные люди, хостел
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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