Мигрант напал с ножом на 17-летнего ухажера бывшей жены

Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

В поселке Красный Бор ревнивый мужчина напал на 17-летнего ухажера бывшей супруги. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас пациент находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в четверг, 26 мая, в 7:50. О случившемся полицейским рассказала 19-летняя жительница Тосненского района. Девушка заявила, что ее экс-супруг, 23-летний мигрант, на почве ревности накинулся на ее нового молодого человека. Злоумышленник несколько раз ударил соперника ножом.

Пострадавший попал в больницу. Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Против агрессивного мужчины возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Благодатной улице петербуржцы устроили массовую драку.

Фото: Pexels