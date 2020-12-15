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Мигрант напал с ножом на 17-летнего ухажера бывшей жены
Сегодня, 10:59
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Мигрант напал с ножом на 17-летнего ухажера бывшей жены

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Пострадавшего доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

В поселке Красный Бор ревнивый мужчина напал на 17-летнего ухажера бывшей супруги. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас пациент находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел в четверг, 26 мая, в 7:50. О случившемся полицейским рассказала 19-летняя жительница Тосненского района. Девушка заявила, что ее экс-супруг, 23-летний мигрант, на почве ревности накинулся на ее нового молодого человека. Злоумышленник несколько раз ударил соперника ножом. 

Пострадавший попал в больницу. Сейчас подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Против агрессивного мужчины возбудили уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Благодатной улице петербуржцы устроили массовую драку.

Фото: Pexels

 

Теги: измена, мигрант напал на подростка, полиция, ревность, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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