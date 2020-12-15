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На Благодатной улице петербуржцы устроили массовую драку
Сегодня, 10:43
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На Благодатной улице петербуржцы устроили массовую драку

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В больницу доставили 23-летнего участника конфликта.

В субботу, 28 мая, в Московской районе произошла массовая потасовка. Мужчины подрались на Благодатной улице у дома № 45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Правоохранители задержали пятерых 30-летних мужчин. Отметим, что один из них имел судимость. Дебоширам вручили административные протоколы. 

Кроме того, в больницу попал 23-летний молодой человек. Он рассказал, что его избили неизвестные ему хулиганы. Подробности уточняются.  По факту случившегося началась проверка.

Ранее на Piter.tv:  в Колпино полицейские задержала женщину с закладкой.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: благодатная улица, конфликт, кубинская улица, массовая драка, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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