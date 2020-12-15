На Благодатной улице петербуржцы устроили массовую драку

В больницу доставили 23-летнего участника конфликта.

В субботу, 28 мая, в Московской районе произошла массовая потасовка. Мужчины подрались на Благодатной улице у дома № 45. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Правоохранители задержали пятерых 30-летних мужчин. Отметим, что один из них имел судимость. Дебоширам вручили административные протоколы.

Кроме того, в больницу попал 23-летний молодой человек. Он рассказал, что его избили неизвестные ему хулиганы. Подробности уточняются. По факту случившегося началась проверка.

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Фото: Piter.tv