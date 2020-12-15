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В Колпино полицейские задержала женщину с закладкой
Сегодня, 10:28
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В Колпино полицейские задержала женщину с закладкой

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У женщины нашли черный сверток с 500 граммами наркотиков. 

Накануне, 28 мая, в Колпинском районе правоохранители задержали 27-летнюю женщину со свертком, в которой находилось неизвестное вещество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Стражи порядка остановили нарушительницу порядка на Оружейной улице у дома № 25. У женщины нашли черный сверток с 500 граммами наркотиков. 

Сейчас злоумышленница находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти мальчик залез на опору линии электропередачи и погиб от удара током.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: закладка, колпино, наркотики, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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