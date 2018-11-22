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В Ленобласти мальчик залез на опору линии электропередачи и погиб от удара током
Сегодня, 9:55
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В Ленобласти мальчик залез на опору линии электропередачи и погиб от удара током

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Подросток коснулся провода под напряжением.

В субботу, 28 мая, в Бокситогорском районе Ленобласти школьник погиб от удара током. Ребенок забрался на опору линии электропередачи и дотронулся до оголенного провода. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в деревне Самойлово. 14-летний ребенок погиб на месте случившегося. 

Отметим, что мальчика воспитывала мама. Женщина работает медсестрой в межрайонной больнице. Семья считалась благополучной.

Ранее на Piter.tv: за полгода в Петербурге пропало свыше 200 детей.

Фото: pixabay

Теги: бокситогорск, коснулся провода, линия электропередач, подросток погиб, удар током
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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