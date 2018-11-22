В Ленобласти мальчик залез на опору линии электропередачи и погиб от удара током

Подросток коснулся провода под напряжением.

В субботу, 28 мая, в Бокситогорском районе Ленобласти школьник погиб от удара током. Ребенок забрался на опору линии электропередачи и дотронулся до оголенного провода.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в деревне Самойлово. 14-летний ребенок погиб на месте случившегося.

Отметим, что мальчика воспитывала мама. Женщина работает медсестрой в межрайонной больнице. Семья считалась благополучной.

Ранее на Piter.tv: за полгода в Петербурге пропало свыше 200 детей.

Фото: pixabay