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За полгода в Петербурге пропало свыше 200 детей
Сегодня, 11:08
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За полгода в Петербурге пропало свыше 200 детей

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В группе "ЛизаАлерт"-Питер сейчас поисковики разыскивают семь детей без определенного статуса.

С 1 января по 25 мая 2022 года в общественное объединение "ЛизаАлерт" поступило 222 заявки о пропавших детях в Петербурге. Об этом сообщили на портале Neva.Today. 

Известно, что большинство несовершеннолетних все-таки нашлись. Так, 197 ребят спасатели обнаружили живыми. Но один из пропавших все-таки погиб. Зимой 7-летний мальчик гулял с тетей и братом по берегу Невы в поселке Новосаратовка. Школьник прыгнул на лед и оказался в воде. Его унесло течением. Через несколько дней мальчика нашли мертвым. 

Отметим, что всего в группе "ЛизаАлерт"-Питер сейчас поисковики разыскивают семь детей без определенного статуса. На момент пропажи петербуржцам не было 18 лет.

Ранее на Piter.tv: в Мурино нашелся пропавший 8-летний мальчик.

Фото: Pexels

Теги: петербург дети, полиция, правоохранители, пропали дети, статистика
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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