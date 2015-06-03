За полгода в Петербурге пропало свыше 200 детей

В группе "ЛизаАлерт"-Питер сейчас поисковики разыскивают семь детей без определенного статуса.

С 1 января по 25 мая 2022 года в общественное объединение "ЛизаАлерт" поступило 222 заявки о пропавших детях в Петербурге. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Известно, что большинство несовершеннолетних все-таки нашлись. Так, 197 ребят спасатели обнаружили живыми. Но один из пропавших все-таки погиб. Зимой 7-летний мальчик гулял с тетей и братом по берегу Невы в поселке Новосаратовка. Школьник прыгнул на лед и оказался в воде. Его унесло течением. Через несколько дней мальчика нашли мертвым.

Отметим, что всего в группе "ЛизаАлерт"-Питер сейчас поисковики разыскивают семь детей без определенного статуса. На момент пропажи петербуржцам не было 18 лет.

Ранее на Piter.tv: в Мурино нашелся пропавший 8-летний мальчик.

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