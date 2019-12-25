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В Мурино нашелся пропавший 8-летний мальчик
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В Мурино нашелся пропавший 8-летний мальчик

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Стражи порядка выяснили, что школьник был в гостях у супружеской пары, которая его приютила.

В Мурино полицейским удалось найти 8-летнего мальчика, который пропал в понедельник, 16 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник около двух часов ночи в полицию обратился 31-летний мужчина, который проживает в доме №19 по улице Шувалова в Мурино. Он заявил, что его сын 2013 года рождения не вернулся домой из школы. Родители ждали ребенка весь день.

Стражи порядка выяснили, что школьник был в гостях у супружеской пары в доме №27/7 на улице Шувалова. 50-летняя женщина рассказала, что увидела мальчика одного во дворе. Домой он идти не хотел, поэтому она пригласила его в гости. 

Сейчас мальчика вернули родителям. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти погиб ребенок, засунувший отвертку в розетку.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мурино, полиция, пропал ребенок
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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